Ministro da Justiça anuncia 2 mil vagas para concurso da Polícia Federal

O ministro da Justiça, André Luiz Mendonça, anunciou um novo concurso para preencher vagas na Polícia Federal durante uma entrevista ao programa Pingo nos Is, da Jovem Pan, nesta sexta-feira (31).

“Nós vamos ter o maior efetivo da história da Polícia Federal, justamente para o combate da criminalidade organizada”, garantiu o ministro.

Mendonça afirmou, ainda, que esteve nesta semana com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro da Economia, Paulo Guedes para preparar as diretrizes do concurso. A previsão é um edital com aproximadamente 2 mil vagas.