Inscrições para Olimpíada Nacional de Ciências vão até dia 4

Mais de 2 milhões de alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio de todo o Brasil já estão inscritos na Olimpíada Nacional de Ciências. E muita gente ainda deve participar, pois as inscrições vão até o dia 4 de agosto.

Se você gosta de ciências e ficou interessado, saiba que é a sua escola a responsável por fazer a inscrição. Então, entre em contato com a direção da unidade onde você estuda e peça para participar.

As provas da primeira fase vão ocorrer já nos dias 6 e 7 de agosto. Este ano, elas serão totalmente online, por causa da pandemia do novo coronavírus. E já que as aulas presenciais estão suspensas em grande parte do Brasil e para não prejudicar ninguém, os conteúdos dos testes serão os mesmos do ano passado.

A segunda fase da competição que avalia os conhecimentos dos participantes em astronomia, biologia, física, história e química está marcada para o dia 12 de setembro. E a cerimônia de premiação deve acontecer no dia 29 de outubro.

A Olimpíada é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, com apoio da Universidade Federal do Piauí, da Associação Brasileira de Química, entre outras instituições.