ITA abre inscrições para vestibular 2021

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com sede em São José dos Campos (SP), abriu neste sábado (1º) as inscrições para o vestibular 2021. As inscrições vão até 15 de setembro.

Ao todo, serão oferecidas 150 vagas, em cinco cursos de engenharias. O exame vai ser dividido em duas fases eliminatórias. A primeira fase será com 60 questões de múltipla escolha e a segunda com 30 questões dissertativas e redação.

O vestibular é um dos mais concorridos do Brasil. O edital pode ser conferido no site do ITA.