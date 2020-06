Instituição nega que ministro Carlos Decotelli tenha pós-doutorado e governo toma atitude

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

O novo ministro da Educação, Carlos Decotelli, se envolveu em uma terceira polêmica envolvendo currículo, em menos de uma semana após o anúncio de que comandaria o MEC.

A Universidade d Wüppertal, na Alemanha, negou nesta segunda-feira (29), que Decotelli tenha obtido um certificado de pós-doutorado, como anunciado na última sexta-feira (26), pelo MEC.

Em nota enviada ao Grupo Globo, a instituição afirmou que o ministro conduziu pesquisas na universidade, mas não concluiu nenhum programa de pós-doutorado: ”Carlos Decotelli não obteve nenhum título na nossa universidade", afirmou a responsável pela comunicação da Bergische Universität Wüppertal (BUW), Jasmine Ait-Djoudi. A universidade alemã oferece cerca de 110 cursos em diversas áreas e tem mais de 22 mil estudantes.Em nota enviada ao GLOBO, a instituição alemã esclareceu que o ministro conduziu pesquisas na universidade por um período de três meses em 2016, mas não concluiu nenhum programa de pós-doutorado, que, na Alemanha, dura de dois a quatro anos.

Decotelli ainda não se pronunciou sobre o caso.

Na última semana, o ministro anunciado também se envolveu em outras duas polêmicas: A de que não teve a tese aprovada no doutorado, portanto, não é doutor, e a de possível plágio em sua tese de mestrado, que segue em investigação pela FGV.

Após as inconsistências no currículo do novo ministro, o planalto anunciou nesta segunda-feira (29), que vai adiar a posse de Decotelli, anteriormente marcada para esta terça-feira (30).