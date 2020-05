Fifa autoriza cinco substituições por jogo até fim do ano

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

A Fifa, entidade máxima do futebol profissional, autorizou na manhã de sexta (8), que os clube realizarem até cinco substituições em um único jogo, quando forem reiniciadas as competições da modalidade, paralisadas devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A medida temporária vale a partir do dia 1º junho para os campeonatos com término no dia 31 de dezembro deste ano. A alteração também limita a três o número de paradas para que sejam feitas as cinco substituições durante os 90 minutos de partida.

Aprovada pelo Internacional Association Board (IFAB) – órgão que regulamenta as regras do futebol mundial – a mudança visa “ao bem-estar do jogador”, diz o comunicado oficial publicado no site da entidade. A preocupação diz respeito a possíveis lesões e sobrecarga física dos atletas, tendo em vista que após a retorno dos campeonatos o intervalo entre um jogo e outro será menor.