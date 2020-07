Cachorro é amarrado em carro e arrastado pela estrada

Amazonas precisa respirar

Um cão passou momentos de tortura após ser amarrado pelo pescoço e arrastado por uma estrada localizada em Itarema, no Ceará. O crime de maus tratos ao animal aconteceu em junho deste ano e foi gravado por um motociclista que passava pelo local.

Após a circulação das imagens nas redes sociais, A Secretaria de Segurança do estado decidiu apurar o caso e descobriu o autor do crime, que foi levado para prestar esclarecimentos na delegacia.

"Pessoal, esse foi o cãozinho que foi arrastado por um veículo, no município de Itarema. O responsável já foi identificado e intimado. Os policiais civis da Delegacia de Itarema e policiais militares do Destacamento da cidade foram até a casa do proprietário do veículo e resgataram o cão. O indivíduo que fez a maldade com o animal não estava no local. Além do cão que aparece no vídeo, um outro que estava na mesma casa também foi resgatado", escreveu o secretário delegado André, no Instagram.