Bolsonaro sobre mortos por coronavírus: ‘É o destino de todo mundo’

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

O presidente Jair Bolsonaro disse na manhã desta terça-feira (2), em conversa com apoiadores na portaria do Palácio da Alvorada, que lamenta as mortes em decorrência do coronavírus, mas “ é o destino de cada um”.

A resposta, de acordo com o grupo Globo, foi após uma apoiadora pedir uma “palavra de conforto” e que o presidente falasse algo para os enlutados.

"Eu lamento todos os mortos, mas é o destino de todo mundo", respondeu Bolsonaro.