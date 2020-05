Moro tem cinco dias para depor na PF e promete provas contra Bolsonaro

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, determinou nesta quinta-feira (30), que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro, seja ouvido pela Polícia Federal em até cinco dias.

Moro deve esclarecer as acusações de que Bolsonaro teria tentado interferir no trabalho de PF por motivos pessoais.

Em entrevista a revista Veja, o ex-ministro disse que vai apresentar provas sobre o caso, mas não adiantou detalhes: "Reitero tudo o que disse no meu pronunciamento. Esclarecimentos adicionais farei apenas quando for instado pela Justiça. As provas serão apresentadas no momento oportuno, quando a Justiça solicitar."