Bolsonaro sobrevoa áreas devastadas por 'ciclone bomba'

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

O presidente Jair Bolsonaro deve sobrevoar na manhã desse sábado (4) as áreas destruídas pelo “ciclone bomba”, que atingiu Santa Catarina essa semana deixando 10 mortos e muitos prejuízos materiais.

O voo que deve durar cerca de uma hora terá como acompanhantes do presidente, alguns parlamentares e ministros, entre eles Rogério Marinho, titular do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

A intenção é ter uma noção dos estragos causados pelo fenômeno. Durante a passagem do ciclone, ventos a 120 Km/h varreram cidades, arrancaram árvores, derrubaram casas e destruição redes elétricas.

A chuvas também avançaram e provocaram ressacas e afundaram barcos em São Paulo.