Geisy Arruda cria grupo em aplicativo e compartilha vídeos picantes com seguidores

A influencer Geisy Arruda foi além e decidiu criar um grupo para postar várias fotos picantes em um aplicativo para maiores de 18 anos. O app é similar ao Instagram e a conta da famosa já tem mais de 200 mil pessoas.

Ao ser entrevistada pelo site UOL, Geisy revelou suas poses preferidas. Ela disse que no grupo 'Proibidão da Geisy' tem seminudes, fotos sensuais, vídeos e vários conteúdos com menos censura em relação ao Instagram.

“As pessoas se abrem comigo. Falamos de fetiche, sobre querer transar com a cunhada, com a sogra, de ser corno, de fazer ménage”, disse Geisy ao falar sobre sua conta no novo app.