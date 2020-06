Felipe Castanhari e repórter do BBB assumem namoro: 'fico até sem ar'

Cumplicidade com o mal

O youtuber e apresentador Felipe Castanhari e a apresentadora de games Nyvi Estephan, repórter do BBB20, assumiram o namoro nesta sexta-feira, 12, Dia dos Namorados.

Os pombinhos compartilharam fotos românticas juntos e trocaram declarações nas redes sociais. Leia o que ele escreveu: "Esse ano de 2020 foi cheio de surpresas; eu finalmente finalizei minha série pra Netflix. Teve aquele dia que eu acordei e percebi que meu carro havia se transformado em um submarino. Além de ainda estar vivendo no meio de uma das maiores pandemias da história da humanidade. Pois é, 2020 está implacável. Mas eu acho que nem eu imaginaria que a maior surpresa desse ano seria descobrir que a gente fica muito bem juntos… Ok, assumimos, vocês venceram. Feliz dia dos namorados".

Nyvi postou mais cliques do casal e escreveu: "Quando tô contigo eu fico até sem ar.. (e não é só por que você acaba com todo o ar do ambiente) . Ok, assumimos, vocês venceram".