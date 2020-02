Jojô Todynho com os seios à mostra, rouba a cena no desfile da Beija Flor

Com o enredo ‘Se Essa Rua Fosse Minha’, a Beija Flor de Nipolis cantou sobre os caminhos percorridos pelo homem por meio de lendas e mitos.

JOJO TODDYNHO ÍCONE E LENDA DESSA AVENIDA #BeijaFlorDeNilopolis pic.twitter.com/VTdRHnOEqr — triz BEIJA-FLOR (@softhbbarnes) February 25, 2020

A comissão de frente com estética estilo Mad Max, e Jojô Todynho com os seis à mostra representando Xica a Rainha do Tijuco, chamaram a atenção dos internautas. O ator Edson Celulari desfilou dessa vez no chão, sem tocar na bateria.