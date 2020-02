Reação de Fernanda Keula ao entrevistar em ex-BBB Hadson bomba na internet

A CARA DA FERNANDA KEULA VENDO AS RESPOSTAS DO HADSON É DE PURO CHOQUE #RedeBBB #BBB20

pic.twitter.com/9ymeWjaz13 — ♡MAH (@mahvtr) February 12, 2020

Após o ex-BBB Hadson ser eliminado na noite desta terça-feira (11) com 79% dos votos em um paredão com Felipe Prior, o jogador de futebol foi convidado para bater um papo com a apresentadora Fernanda Keula, no quadro rede BBB, que entrevista os recém eliminados do reality. Keila foi protagonista de caras e bocas e levou a web aos risos.

Durante o diálogo, Hadson falou sobre a consciência com os outros participantes e se justificou sobre seu momento mais polêmico dentro do programa quando, em uma conversa com Lucas, Felipe, Petrix e Guilherme, chegou a criticar Mari Gonzalez: ”Brinquei na hora errada”, sobre falar que a digital influencer não estaria se comportando como uma mulher comprometida.

De toda a entrevista, os internautas destacaram principalmente as expressões faciais e a ironia com que Fernanda, segundo a web, reagia a alguns comentários de Hadson.

O único defeito desse vídeo é que ele acaba pic.twitter.com/ZyDmJqdfLj — Catharina (@quasemiss) February 12, 2020

"Se está ruim pra você, imagina pra Fernanda Keulla que tem que entrevistar o Hadson sem poder mandar ele calar a boca porque ela é profissional e é paga pra isso”, "coitada da Fernanda, vai ter que se purificar depois da radiação que ela foi exposta por quase meia hora e acabou de descobrir que foi exposta em 2012!”, foram alguns dos comentários de internautas.