BBB20: Thelma e Manu ficam incomodadas com ronco de Babu e sister reclama: 'Eu não consigo dormir'

Na madrugada deste domingo de Páscoa (12), Thelma e Manu se levantaram do quarto Céu por não conseguirem dormir por conta do ronco do Babu.

"Impossível, né?", comentou Manu ao encontrar Thelma na área externa da casa. A médica comentou sobre sua ansiedade diante o paredão. Ela enfrenta Babu e Flay e um deles deve sair neste domingo:

"Eu não consigo dormir. Já junta com a minha ansiedade...", disse Thelma.

As sisters ficaram conversando na xepa enquanto cozinhavam macarrão instântaneo para comer.