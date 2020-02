BBB20: Diogo Melim não estará na plateia do paredão de Bianca Andrade

Diogo Melim, namorado de Bianca Andrade, não vai estar na plateia nesta terça-feira (25) no Paredão do BBB20. A influencer está na berlinda com Flayslane e Felipe Prior.

Segundo a publicação, o cantor tem show marcado em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro e não deve chegar a tempo. No último Paredão de Bianca, o público foi surpreendido com Diogo na plateia.

A presença dele, logo quando foi anunciada o nome da sister ao Paredão, chegou a ser questionada pelos internautas após o flerte da empresária com Guilherme.