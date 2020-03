BBB20: Após eliminação, Daniel fala sobre Marcela e ganha presente inusitado da Rede BBB

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

O nono eliminado do BBB 20, nesta terça-feira (24), o brother Daniel foi entrevistado pela apresentadora Ana Clara na Rede BBB e falou sobre os motivos que podem ter levado a sua eliminação do reality. Ele também comentou sobre seu relacionamento com a sister Marcela e relembrou momentos durante sua participação no reality.

Ao ser questionado pela apresentadora sobre a eliminação, o gaúcho respondeu: "Eu falei muita mer** e o povo poderia me achar muito criança. Eu acho que como foi com uma porcentagem alta, eu fiz coisas ruins. Não foi legal o jeito que a gente ficou apontando o dedo para as pessoas”, disse ao comentar sobre sua participação na ‘Casa de Vidro’ com a sister Ivy.

Sobre o relacionamento com Marcela, o ex-BBB garantiu que não se interessou por interesse no favoritismo da sister: "Nunca, eu tinha esse medo também porque na casa pensaram nisso, mas eu nunca cheguei nela por interesse. Eu já estou sentindo falta daquela mulher, não sei o que vou fazer da minha vida, não sei nem se eu quero assistir o programa”.

Daniel aproveitou o momento e pediu desculpas ao falar sobre as punições e perda de estalecas durante o programa: "Me perdoem, produção eu não fiz por mal. Não sabia que ia pegar tão mal”. Ao fim do bate-papo, Daniel ganhou um extrato com todas as esfacelas que o ex-brother perdeu ao ser punido pela produção do BBB20.