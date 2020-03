Em noite de eliminação, Rafael Portugal brinca com casal Marcela e Daniel e web reage

As agressões a jornalistas em Manaus

rafael portugal salvando o bbb em 2 minutos este e tuite#bbb20 pic.twitter.com/ChRcYSypHB — wil (@intowil) March 11, 2020

Durante o programa ao vivo do BBB 20, o CAT BBB (Central de Atendimento ao Telespectador do BBB), comandado por Rafael Portugal garantiu a gargalhada do público na noite de eliminação desta terça-feira (10).

O comediante falou sobre o Quarto Branco e as punições do brother Daniel, mas o que chamou a atenção de quem estava ao reality foi uma canção sobre o casal Daniel e Marcela. A música caiu no gosto dos internautas e o nome de Rafael Portugal ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter, além de ter gerado vários memes na rede social.

Confira

Quero o Rafael Portugal fazendo o bate papo com o eliminado. Ia ser um deboche #bbb20 #RedeBBB pic.twitter.com/SdmAvUGJte — isa (@IsaloucaIsa) March 11, 2020