Debaixo do edredom com Marcela, Daniel diz que 'não consegue' e web reage: 'brochou'

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

marcela: puta que pariu



precisou do daniel broxando pra ela falar alguma coisa que preste sobre a vergonha que eles estão passando #BBB20 pic.twitter.com/p1C7YF29yx — babi (@_gigifuracao_) March 10, 2020

A noite de obstetra Marcela, participante do BBB 20, parece não ter sido nada boa. Após a tensão do jogo da discórdia que a fez perder vários seguidores, a médica acabou se irritando com Daniel debaixo do Edredom e soltou um: P*** q** p***.

A cena ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter e internautas acreditar que o ator tenha brochado na hora H. Na gravação, é possível ver quando Daniel fala para a loira: ‘Não vou conseguir’. Marcela então se vira e solta o palavrão. Após o fato, os dois se ajeitam e dormem.

A web não perdoou a possível ‘falha’ do ator e levantaram a tag #danielbroxando’ e postaram diversos comentários:

EU DUVIDO QUE A GENTE VERIA O DANIEL BROXANDO SE ELE TIVESSE NO EDREDOM COM O PRIOR.

Só to falando verdades.#BBB20 pic.twitter.com/jTa51ZE4mm — i'm a fucking virgo (@biahcfs) March 10, 2020