MC Mirella xinga muito após dançarina expor foto nua com seu namorado

Eita! MC Mirella entrou para os trending topics do Twitter neste sábado (11) ao protagonizar em suas redes sociais um barraco com a dançarina Kutkut. Senta, que a gente te explica o bafão!

Tudo teria começado com uma troca de farpas entre as duas. Irritada após Mirella a criticar, KutKut decidiu postar uma selfie que a mostra nua ao lado do namorado da MC, o também funkeiro Dynho Alves - com quem Mirella namora há 3 anos, entre idas e vindas.

Na sexta-feira (10), Mirella usou o Instagram para fazer um desabafo revoltado, xingando muito a dançarina - mas sem citar o seu nome. “gente, alguém avisa essa feiosa, bafuda, nojenta, podre, que não chega nem aos meus pés, que ela é feia, horrorosa”, disse.