Colombiano desaparece no interior do Amazonas durante viagem para Manaus

O colombiano Leandro Echeverri Oquendo, 20, desapareceu no dia 1º de fevereiro deste ano quando saiu do município de Itacoatiara, interior do Amazonas, com destino a capital.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Nina Paola Castro, que é vice-cônsul da Colômbia em Manaus, co sou na delegacia que Leandro saiu da casa onde mora, localizada na rua Coronel Serudo Martins, bairro Centro, no município de Itacoatiara, com destino ao porto da cidade, onde embarcou com destino à capital, e posteriormente, seguiria para Tabatinga, no Amazonas, ou Santarém, no estado do Pará.

Nina informou ainda, também, que a família dele entrou em contato com o consulado da Colômbia em Manaus, solicitando apoio para localizar Leandro, pois, desde que saiu de casa, não deu mais notícias e nem foi mais visto.