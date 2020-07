Bailarina do Faustão, Natacha Horana, nega desacato e acusa policiais de violência: ’toda roxa’

Investigações complicam governo do Amazonas

A bailarina do Domingão do Faustão, Natacha Horana, deu sua versão da história após ser presa por desacato à autoridade e agressão em Santa Catarina. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela negou que tenha tido festa no apartamento, disse ainda que não cometeu nenhum crime e acusou os policiais de violência.

"A brutalidade policial, mais uma vez, no Brasil. Não houve desacato, não houve agressão. Estou toda roxa. Tenho marcas dele. Meu pescoço está roxo. Ele agiu de má-fé. E se ele tivesse me sufocado e eu estivesse morta? Aí ninguém iria falar nada”, questionou.

Natacha relatou que no momento em que os policiais chegaram ela estava no quarto. No local ela começou a escutar uma confusão quando os agentes teriam arrombado a porta dizendo que havia uma mandado de prisão no nome dela. A bailarina nega.

Chorando, ela criticou a abordagem dos policiais. “Nem um cachorro se joga no camburão sem eu ter feito crime algum. Isso está injusto, é uma injustiça. Por quê? Só porque eu estava em um apartamento? Só porque eu sou branca e loira ninguém vai ficar do meu lado?.

A bailarina não soube dizer se houve alguma denúncia dos vizinhos. teAinda segundo ela, não foi necessário pagar fiança para deixar a delegacia.