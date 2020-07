Bailarina do Faustão Natacha Horana é presa; veja vídeo

Investigações complicam governo do Amazonas

A bailarina do Faustão, Natacha Horana, foi presa na madrugada desta segunda (20) por desacato a guarda municipais de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, Natacha estava hospedada em um apartamento alugado para turistas onde ocorria uma festa com cerca de 20 pessoas. O som alto foi denunciado por vizinhos.

Quando os guardas municipais chegaram ao local, a bailarina se trancou em um dos cômodos e quando a os guardas conseguiram revistá-la, ela os desacatou. Ainda de acordo com as autoridades, Natacha estava embriagada e com alteração do comportamento.

Natacha foi levada para a Central de Polícia. No documento consta que ela foi detida por desacato e agressão.