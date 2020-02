Internautas se irritam com fala de Babu sobre assédio no BBB20: 'quem faz tem culpa?'

Internautas se revoltaram com uma fala de Babu Santana no BBB20, sobre assédio. Em conversa com Guilherme e Prior, o ator questionou de quem seria a culpa quando uma mulher está rebolando, se referindo a Bianca Andrade.

Guilherme relembrou a polêmica festa em que os dois quase se beijaram após sister 'dar mole' para ele: : "A parada que rolou da Bia Se eu tivesse feito qualquer coisinha, já tinham chamado, ela e eu (ao confessionário)", disse. Babu disparou: "É isso que eu… depois a gente fala sobre isso. Porque se alguém faz alguma coisa, aí a culpa é de quem fez? Porque teve uma hora que ela veio fazer dancinha sensual e eu fiz assim, para para para. E a gente nunca teve confiança um com outro".

Depois de Felipe dizer que é a forma de Bianca brincar, Babu emendou: "Não, eu to falando desse dia que ela tava extremamente assim [bêbada].. Eu fui dançar com ela mas meti o cigarrão na cara".

Os brothers então passaram a falar sobre o cuidado dos casais da casa em não fazer sexo, e o ator disse: "Eu acho que a galera aqui é até passiva demais. Graças a Deus que eu entrei casado aqui. Eu não sou tão passivo assim não, véi. Vocês são muito pacientes".

Internautas se irritaram com a fala de Babu em questionar o assédio e subiram a tag: "SIM BABU" no Twitter, respondendo o ator: "Sim Babu, vc está errado no seu pensamento machista", "Sim Baby, a culpa é de quem assedia", "Sim, Babu só faltou dizer que a culpa é do short tipo Anitta", "sim Babu, a culpa é de quem fez. Não é possível que nenhum homem dessa casa presta".

Apesar da revolta de alguns com Babu, a torcida por Pyong, que é investigado pela polícia por supostamente assediar duas sisters na casa, continua forte. Sobre a diferença no tratamento entre Babu e Pyong, alguns internautas também comentaram: "E sim, Babu sempre foi o grande alvo dos haters nesse game. E sim, Babu talvez saia, mas o interessante é ver pessoas criticando discursos e essas mesmas pessoas defendendo quem está sendo acusado de assédio.".