Economia estuda prorrogar auxílio emergencial até dezembro

O Ministério da Economia avalia estender o auxílio emergencial até dezembro deste ano, devido a pressões políticas. De acordo com a Folha de São Paulo, com o gasto de R$ 254, 2 bilhões, o auxílio emergencial representa a medida mais cara do pacote anticrise.

Desde que foi desenvolvido, para durar três meses, o auxílio emergencial é alvo de interesse no mundo político, principalmente em torno dos valores concedidos. O valor de R$ 600 só foi alcançado após embates entre Executivo e Legislativo durante a formatação da proposta.

Guedes propôs inicialmente uma quantia de R$ 200 e o Congresso pressionou por uma elevação até o valor final de R$ 600.

A prorrogação do benefício pelo valor de R$ 600 dispensa um novo aval no Congresso. Isso porque o texto que o criou permite a extensão por ato do Executivo, mas mantendo os valores previstos na proposta (de R$ 600 ao mês).