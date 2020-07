Flamengo fecha acordo com família de atleta morto em incêndio no 'Ninho do Urubu'

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

Flamengo fechou um acordo para indenizar a sétima família de um dos jovens atletas que morreram no incêndio do 'Ninho do Urubu', em fevereiro do ano passado. O anúncio foi feito, nesta segunda-feira (27),pelo vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dushee de Abranches, em suas redes sociais.

De acordo com o Agência Brasil, o time rubro-negro fechou acordo com os representantes legais de Samuel Thomas, um dos 10 jovens mortos na tragédia do Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019. “É verdade. Fechamos com mais uma família", escreveu ele, sem dar detalhes de valores.

Este é o sétimo acordo envolvendo indenizações às vítimas. O incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo matou 10 adolescentes e deixou feridos outros três.