Envolvido em polêmicas de assédio e agressão no BBB 20, Petrix Barbosa abandona as redes sociais

O perfil oficial do ginasta Petrix Barbosa deu uma pausa nas postagens sobre o participante do BBB 20. O que tem chamado a atenção do público.

A última postagem nos stories do Instagram do atleta foi na quinta-feira (30), após ele ser indicado ao paredão por Pyong, desde então, nenhuma postagem foi feita para pedir votos do público em relação à presença do brother na berlinda. Já no feed da mesma rede social, foi atualizado há cinco dias, na sexta-feira (31), quando foi realizado a festa do líder. "Começou a festa do líder! O que vocês estão achando dessa novidade do BBB20?", a equipe escreveu na legenda.

Envolvido em polêmicas de supostos assédio e agressão, a trajetória de Petrix no BBB 20 ganha mais um novo capítulo: Petrix Barbosa tem até sexta-feira (08) para prestar esclarecimentos à polícia sobre as acusações de assédio contra Boca Rosa e Flayslane.