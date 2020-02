Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a facadas na madrugada dessa segunda-feira (10), na rua 21 de Abril, no bairro Lago Azul, na Zona Norte.

Segundo testemunhas, o homem foi encontrado jogado no meio da rua. Não há testemunhas do crime e o corpo já foi removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML). A polícia deve investigar o crime.