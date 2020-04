Assalto a Pet Shop deixa suspeito preso e outro baleado em Manaus

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Manaus/AM – Um homem foi preso e o outro acabou sendo baleado após um suposto assalto a um Pet shop no bairro do Zumbi, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações , uma dupla aproveitou o momento em que o estabelecimento estava sendo fechado, e anunciou o assalto. Um dos suspeitos, armado, teria ordenado que os funcionários entrassem novamente no Pet shop. Em seguida, levaram a moto de uma das vítimas e fugiram.

O dono do veículo acionou a polícia, que começou a realizar as buscas e encontraram a dupla. Um dos suspeitos foi baleado e levado com vida para um hospital na Zona Leste; já o outro homem, foi levado para o 14 Distrito Integrado de Polícia para prestar esclarecimentos sobre o crime e deverá ficar na carceragem da delegacia a disposição da Justiça.