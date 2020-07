Suspeito de assalto morre e idosos são liberados após horas de negociação em Manaus

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

Manaus/AM - Idosos que foram mantidos reféns por mais de duas horas dentro de uma casa localizada na rua Visconde de Porto Alegre, na Praça 14, foram liberados após uma longa negociação entre Polícia Militar e os suspeitos. Um dos homens apontado como um dos autores da ação criminosa, foi baleado e morreu dentro da residência.

De acordo com informações do Major Mesquita, os três homens teriam aproveitado o momento em que um pessoa entrava na casa e entraram junto. Após o roubo, tentaram sair da casa, mas foram surpreendidos por um dos donos da casa que havia chegado do trabalho, e fizeram um casal de idosos e uma cuidadora refém. O major explicou que houve uma troca de tiros entre o dono da casa e criminosos, e um deles acabou baleado.

A Companhia Interativa da área e a Companhia de Operações Especiais foram acionadas e familiares dos suspeitos estiveram presentes na negociação, que terminou com a liberação dos reféns e dois suspeitos presos.

Um dos suspeitos que havia sido baleado não resistiu aos ferimentos e morreu.