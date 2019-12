Famosos e amigos lamentam a morte do músico Bira, baixista do programa do Jô

Amigos e famosos usaram as redes sociais, neste domingo (22), para lamentar a morte do Bira, baixista do Programa do Jô. Ele morreu aos 85 anos, após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Jô Soares em conversa com o site do Sistema Globo lamentou a morte do músico. "Tinha uma imensa alegria e a transmitia com aquela gargalhada marcante dele” relembra.

Outros artistas também prestaram homenagens ao baixista; Veja

Lúcio Mauro Filho

Serginho Groisman

Nando Reis

Nas inúmeras vezes que fiz o Programa do Jô, Bira era aquele ponto para onde meus olhos desviavam. Sua alegria contagiante era fundamental para quebrar o nervosismo que sempre toma conta de mim quando tenho que fazer televisão. Sua risada inconfundível era uma marca do programa. pic.twitter.com/tsi1jTGgCx — Nando Reis (@nando_reis) December 22, 2019

Paulinho Serra