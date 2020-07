Irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa reclama ao receber nudes de homem casado: 'Nojento'

Cresce risco de afastamento do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Irmã de atacante do Flamengo Gabigol, a influenciadora digital Dhiovanna Barbosa reclamou na tarde desta sexta-feira (17) de receber nudes em mensagens diretas no Instagram.

De acordo com ela, sempre que abre a sua rede social se depara com mensagens impróprias e com fotos de homens nus que ela não pediu. Até mesmo homens casados mandam mensagens e fotos constrangedoras para ela.

"Estou vindo aqui falar uma coisa chata. Quando fico no Instagram é para esquecer os problemas que estou tendo. Só que aí, vou ler meus directs e tem gente me mandando nudes. Homens. Dá vontade de postar para ver se a pessoa para de ser nojenta", começou.

Nem mesmo os bloqueios que ela faz para quem manda fotos eróticas funciona já que as imagens continuam a chegar. "Pelo amor de Deus, não tem respeito, gente que faz esse tipo de coisa com quem é maior de idade e tem conhecimento das coisas deve também mandar para quem é menor de idade. Larguem de ser escrotos. Isso é falta de respeito, é assédio, é nojento", disparou.

Ela conta que a vontade que tem é de expor as fotos e as pessoas, mas que não fará isso. "Homens casados, que namoram [mandam fotos]. Eu também namoro, então não tem respeito com ninguém. E não é porque a pessoa é famosa, pública, que ela tem que aceitar isso", disse.