Débora Nascimento põe fim ao romance com médico, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou ao fim o romance entre a atriz Débora Nascimento, 35, e o médico Luiz Perez. A informação é do site da revista Quem.

Ele foi o primeiro namorado da atriz após o conturbado fim com José Loreto. Procurada, a atriz ainda não havia se pronunciado.

Em outubro de 2019, a atriz Débora Nascimento assumiu publicamente o namoro com o médico Luiz Perez. A primeira aparição do casal aconteceu no Rio de Janeiro, na festa Apocalipse Tropical, na qual o rapaz comemorou o aniversário. .

Nascimento estaria se relacionando com Perez há cerca de três meses. O casal teria sido apresentado pela amiga Samara Felippo, 41, que ao lado de Débora Veneziani também festejou mais um ano de vida no local.

A atriz separou-se do ator José Loreto, 35, em fevereiro desse ano. Eles começaram um romance quando atuaram juntos na novela Avenida Brasil (Globo) em 2012, casando-se em 2015. Em abril de 2018, a atriz deu à luz Bella, única filha do casal.

A tumultuada separação dos atores se deu a meio a insinuações de traição que envolviam até mesmo Marina Ruy Barbosa, 25, par romântico de Loreto em "O Sétimo Guardião" (Globo, 2018-2019). Loreto admitiu ter errado com a então mulher, que não o o perdoou, pondo fim, assim, ao casamento. É preciso ressaltar, que nunca vieram a público provas que relacionassem Loreto e Barbosa, que é casada, com o piloto, Xandy Negrão, 34.