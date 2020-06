Açaí é o ingrediente principal da prova desta quinta no Mestre do Sabor

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Mestre do Sabor desta quinta-feira (4) o açaí é o ingrediente principal da primeira prova da noite no reality culinário da Globo. Divididos nos times dos jurados Kátia, Leo e Rafa, os participantes terão de preparar um menu completo -entrada, prato principal e sobremesa- usando o fruto natural da Amazônia. A equipe vencedora ganha imunidade.

Os outros participantes ainda terão uma segunda chance: os dois mestres restantes imunizarão um chef cada. Na sequência, a segunda prova é eliminatória e disputada individualmente. Após degustação às cegas, os três mestres definem o vencedor, e o eliminado da semana.

O Time Kátia conta com os participantes Júnior Marinho, Francisco Pinheiro, Dário Costa, Arthur Pendragon e Jackie Watanabe. O Time Leo tem Moacir Santana, Lydia Gonzalez, Álvaro Gasparetto, Ana Zambelli, Bruno Hoffman e Serginho Jucá. Já o 'Time Rafa' conta com Millena Barros, Kaywa Hilton, Gi Nicarato e Caio Soter.

Esta é a segunda temporada do Mestre do Sabor. O programa é comandado por Claude Troisgros e João Batista, e conta com Monique Alfradique como apresentadora dos bastidores do reality. O vencedor da disputa ganha prêmio de R$ 250 mil.