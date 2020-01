Lore Improta diz que foi convidada para participar do BBB 20, mas teve 'medo e receio'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dançarina Lorena Improta, 26, afirmou que recebeu proposta para participar da 20º edição do Big Brother Brasil, mas por conta da agenda cheia e do "receio de participar do reality", não aceitou o convite da Globo.Nesta edição do programa comandado por Tiago Leifert, os participantes foram divididos em dois grupos: Pipoca (de pessoas anônimas) e Camarote (composto por influenciadores digitais e famosos, como Manu Gavassi, Bianca Andrade, a boca rosa, Peyong Lee, entre outros). Se aceitasse, Improta estaria no time das celebridades."Não consegui ir por conta dos projetos que eu já tinha. Se gostaria de ir: Não sei, não defini isso. Por eu já ter uma agenda cheia não parei para pensar se iria de fato ou não. Eu teria que sentar com a minha família e a minha equipe para poder pensar melhor e até colher informações de como as pessoas enxergam", diz a dançarina e cantora em entrevista exclusiva ao F5.Improta também diz que tem receio de participar do reality. "Tive um pouco de medo e receio porque lá a gente é exposto 24 horas. Então, eu tenho a maior cautela com a minha carreira, minhas ações, fiquei com receio disso também."Solteira após terminar seu noivado com o cantor Léo Santana, Improta disse que está focada no trabalho e muito feliz. "Correndo de um lado pro outro e acaba que a gente nem tem tempo de curtir de fato [risos]. Mas eu estou bem feliz e com o coração tranquilo. Quando estamos em paz com a gente tudo flui."Sobre Santana, a dançarina diz que mantém um bom relacionamento com o ex-noivo e não se incomoda com as notícias falsas sobre o retorno dos dois. "Quando eu comecei o namoro com ele [Léo Santana] já sabia que isso poderia acontecer, mas hoje eu estou muito tranquila em relação a tudo que sai e não me posiciono muito sobre o assunto.""Sou fã do trabalho do Léo, somos da mesma equipe, do mesmo empresário, então tudo que a gente pode fazer para ajudar um o outro a gente faz. Eu gravo músicas do Léo. Não tem receio nenhum", diz a artista. A notícia de que o noivado dos dois teria chegado ao fim foi confirmada pela assessoria de impressa do casal em maio de 2019. O casamento estava programado para acontecer neste ano.Com o Carnaval logo em vista, Lore Improta está preparada para desfilar como musa da escola carioca Unidos do Viradouro. "Vou estar no Rio mas também tenho trabalhos em Salvador. Vou tentar procurar um tempinho para dar uma curtida talvez no trio de alguém [risos]."Essa não é a primeira vez que a dançarina irá contribuir para o Carnaval do Rio de Janeiro. Em 2018, ela também desfilou como musa na Sapucaí, sambódromo do Rio de Janeiro, pela escola Viradouro.Ao lado de Sheila Mello, Scheila Carvalho e a atriz Cacau Protásio, Lore Improta estará no videoclipe da nova música do Parongolé "Ela Não Quer Guerra com Ninguém", gravado nesta semana em São Paulo, e que deve ser lançando na primeira quinzena de fevereiro.Para Improta, divulgar o trabalho do pagode da Bahia é sempre um prazer: "Espero que cresça cada vez mais." "Eu sou muito fã do trabalho deles [Parongolé] e sempre gravo várias coreografias. Quando eu recebi o convite do Tony eu logo aceitei. Estou muito feliz em participar", diz a artista ao mencionar ser amiga pessoal de Scheila Carvalho, mulher do vocalista do Paranongé, Tony Salles.