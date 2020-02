Guilherme pode excluir quatro pessoas na prova do líder desta quinta-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESSS) - Tiago Leifert, apresentador do Big Brother Brasil 20, anunciou que o líder Guilherme terá o poder de interferir na prova do líder, que acontece nesta quinta-feira (6). O modelo poderá excluir quatro pessoas da disputa .Após a saída de Petrix, os jogadores ficaram inseguros ao perceber que não tem percepção do que o público acha deles. A eliminação do atleta abalou a casa porque eles estavam certos de que Hadson seria o eliminado, já que o jogador virou alvo após planejar um teste de fidelidade para queimar as famosas casadas no jogo.Depois da saída de Petrix, em conversa com Marcela e Thelma, Pyong disse acreditar que Hadson será eliminado na próxima semana.Inseguro, Hadson ficou indignado ao saber que duas pessoas novas entraram na disputa, e foi chamado para conversar no confessionário. Ao sair de lá, o jogador soltou a frase "Agora, o bicho vai pegar" e ficou acordado praticamente toda a madrugada desta quinta-feira (6), pensativo.Questionado pelos brothers, ele disse que não poderia dizer o conteúdo da conversa que teve com a produção.Na última terça-feira, a casa ganhou dois novos integrantes: o ator e modelo gaúcho Daniel, 22, e a modelo mineira Ivy, 27. Participantes da Casa de Vidro, montada em um shopping do Rio, eles ganharam na noite desta terça-feira (4) a disputa contra a professora de educação física Renata, e o cantor Caon.