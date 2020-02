Munik Nunes escolhe look ousada para festa de Neymar

A ex-BBB Munik Nunes mostrou no Instagram, na noite deste domingo (02), o look baladeiro que escolheu para usar no aniversário de Neymar, realizado na casa do jogador, em Paris.

Loiríssima, Munik sensualizou com um vestidinho justo branco e deixou à mostra suas pernas torneadas. O modelo bem decotado e colado ao corpo, o que destacou suas curvas.

O look chamou a atenção dos seus seguidores que comentaram: “Tá parecendo a Barbie”; “Nossa, que maravilhosa”; “Perfeita, 0 defeitos”; “Maravilhosa, n existe mulher mais linda”; “Me ensina ser linda assim”, foram alguns dos elogios que recebeu.