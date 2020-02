Leo Santana 'pira' em elogios à ex, Lore Improta, após fim do Carnaval

Leo Santana rasgou elogios à ex-namorada, Lorena Improta, e movimentou as redes sociais na noite desta quarta-feira (26).

Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota) em 26 de Fev, 2020 às 1:33 PST

No Instagram, o cantor comentou no post em que Lorena comemorava a vitória da escola pela qual desfilou, Viradouro, no Carnaval carioca. "Abençoada, iluminada, guerreira, batalhadora, determinada, merecedora.. SIMMMM! Parabéns por mais essa benção e conquista pra tua vida e carreira!! Deus é contigo hoje, sempre e pra sempre! Parabéns obviamente #Viradouro", babou ele.

No post em questão, Lore compartilhou o vídeo em que aparece sambando como musa da agremiação campeã.