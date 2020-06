Leo Dias posta foto com livro de Anitta e revela que vai ‘sumir do mapa’

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

O jornalista Leo Dias, afirmou em suas redes sociais na noite deste sábado (13), que vai “sumir do mapa”.

Em longo desabafo em seu Instagram, Leo Dias disse que não informou a ninguém para onde vai, e que não sabe se vai continuar na profissão; confira:

“Nunca gostei muito do meu segundo nome. Antônio. O nome é lindo. Mas Leonardo Antônio é bem suburbano cristão. Mas eu sou isso. Não da pra negar minha origem. Pior minha irmã, que se orgulha em se chamar Cristiane Aparecida. Parece personagem de A Usurpadora. Mas hoje eu entendi pq o Antônio. Justamente hoje, decidi renascer, Tomei uma grande decisão. Vou dar um tempo. Sumir do mapa.

Não informei a absolutamente ninguém pra onde eu vou. Acabei com os cartões para não deixar rastro e parar de ajudar gente que não me ajuda. Se eu continuo na profissão, Não sei. Ela é outra dependência. Preciso me livrar de várias. Tenho uma clara tendência à compulsão. Tudo o que faço, me entrego ao máximo. Taí a explicação para o que as pessoas dizem sobre o tal “sucesso” na carreira. Pra mim, sucesso é outra coisa.

Quero viver a vida. Só isso. Não vivia mais, conhecer gente nova, me apresentar apenas como Léo. A pandemia me fez entrar em contato extremo comigo mesmo. É isso não me fez bem. Aos meus assistentes, confio em vocês. Vou ser feliz. Eu mereço. Por favor, não mandem mensagens no WhatsApp. Não quero a opinião de amigos.”

Em outra postagem, ele está com seu chefe de reportagem e o livro da Anitta, onde conclui: “Para me encontrar, vocês já sabem que a forma mais fácil é aqui. Em urgências, e para demandas de conteúdo, procurem @souricksouza, @arrudamonique e Kátia Gonçalves. São pessoas da minha total confiança e representam a Coluna LeoDias, que segue como sempre foi no Metrópoles”

Questionado por seguidores sobre o uso da foto com o livro de sua ex-amiga, Leo Dias afirmou que seria a a única foto que ele tem com o chefe de reportagem de sua coluna.