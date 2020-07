Gui Araújo fala pela primeira vez sobre fim do namoro com Anitta

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

Gui Araújo resolveu comentar pela primeira vez sobre o fim do namoro com Anitta. A cantora confirmou o término esta semana durante uma live.

“Para que não se criem maiores especulações e críticas, eu e a Larissa não estamos mais juntos. Está tudo bem, não brigamos, está tudo certo. Somos pessoas adultas, bem resolvidas, independentes. Nos aproximamos bastante nessa quarentena, foi um período bem incomum e anormal para todo mundo. Talvez até por isso tivemos até mais tempo para essa aproximação. A gente se conhecia há muito tempo e nunca tivemos nada antes”, disse o influencer.

“Está tudo certo. Eu estou bem e Larissa também. Vida que segue. Relacionamento é isso. Começa, termina e muito amor. De coração, desejo toda a felicidade e sorte do mundo para ela. Meu carinho e minha admiração pela Larissa e pela Anitta só aumentaram nesse tempo todo. Vida que segue! Sinceramente, não me sinto nada confortável em tratar esse tipo de assunto aqui, porque é minha vida pessoal, mas entendo que muita gente me cobra um posicionamento e explicação. Espero que eu tenha conseguido ser claro”, finalizou.

Anitta e Gui começaram a namorar durante a quarentena e o influencer ficou morando na casa da cantora durante o isolamento.