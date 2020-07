Anitta ensina como ter ejaculação feminina: 'vai jorrar água por todo o lado'

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

Não é todo mundo que consegue comemorar o Dia do Orgasmo, neste 31 de julho. Mais da metade das mulheres brasileiras não consegue "chegar lá" durante o sexo.

Mas Anitta trouxe uma dica que muito provavelmente é inovadora até para mulheres mais experientes: o squirting (ou ejaculação feminina). A cantora participou de uma live com Ju de Paula, falando sem tabus sobre masturbação feminina, e impressionou ao dar o passo a passo de como conseguir o 'feito'.

"Existe um tipo de orgasmo que eu achava que era mito. É aquele em que a mulher esguicha. É uma sensação muito forte, muito intensa, mas que dá trabalho de fazer acontecer", começou ela, que sugeriu que a mulher comece o 'trabalho' já se masturbando antes.

"Você tem que estar muito lubrificada. Você vai começar pelo critóris até você estar super estimulada, mas sem chegar lá ainda.

Em seguida, você vai inserir os seus dois dedos, até encontrar uma área circular que tenha uma textura de pêssego.

Após encontrar a área, você vai 'bombear até ela encher, quando mais cheio, mais duro vai ficar'", explica.

Anitta deixou claro que o movimento a ser feito não é de colocar e tirar, como acontece com a penetração, mas de sim de "bombear", "empurrar para cima e para baixo".

Esse movimento de bombear deve ser intercalado com a estimulação no clitóris e depois feito com mais força e mais rápido: "Até que, de repente, você vai jorrar água para todos os lugares!", garante ela.

E esse tipo de experiência se adquire entre quatro paredes, mas sozinha: "Eu tô sempre me descobrindo, me tocando, me conhecendo, tenho vários aparelhos que me ajudam", contou ela.