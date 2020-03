Irmã de Angélica está com coronavírus, revela Xuxa

O inimigo invisível

Isolada em casa com o namorado, Juno, e a filha, Sasha, Xuxa Meneghel fez um desabafo em entrevista online com Fábio Porchat, via redes sociais, falando sobre sua preocupação com o fato das pessoas ainda não estarem levando a pandemia do coronavírus a sério, e revelou que já conhece pessoas que estão com a Covid-19, como por exemplo a irmã de Angélica, Márcia Marba.

No Instagram, Márcia falou que a doença não é igual a uma gripe e que o assunto é sério: "Ela pega o pulmão, falta o ar e dá pneumonia", afirmou a irmã de Angélica.

"Vai chegar o momento em que a gente vai listar, vai ter seis pessoas da família com a doença. Mas imagine as pessoas que não têm alternativa, que moram no subúrbio, na favela, em lugares em que a aglomeração é necessária. Na minha fundação tinha o caso de 14 pessoas morando numa casinha.", disse Xuxa.