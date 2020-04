Gusttavo Lima posa aproveitando feriado e leva bronca de Andressa Suita na web: 'Amado?'

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

O cantor Gusttavo Lima aproveitou a quarentena para curtir o sol e pegar um bronzeado, nesta sexta-feira (10). Ele postou nas redes sociais o momento em que relaxava à beira da piscina, sem camisa e exibiu o corpo musculoso que levou as fãs ao delírio. O momento relax do cantor virou piada na internet após a esposa, Andressa Suita, deixar um comentário inusitado na publicação do sertanejo.

“Amadoooo, to te esperando aqui na casa pra me ajudar com as crianças”, cobrou Andressa, ao pedir ajuda de Gusttavo Lima com os filhos, Samuel e Gabriel. O comentário da loira teve mais de 23 mil curtidas.

“KKKKKKK amo uma família”; “A casa é tão grande que tem que chamar pra cuidar das crianças pelo Instagram [risos]”; “Melhor Casal”, foram alguns dos comentários na rede social.