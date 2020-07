Presidente da Caixa faz piada com torcedor do Corinthians e ameaça tirar estádio do Timão

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães foi flagrado fazendo piada com torcedor do Corinthians e ameaça tirar estádio do clube paulista pelo não pagamento de dívida da Arena. O flagrante ocorreu em Bagé, no Rio Grande do Sul, onde Guimarães participava de evento do lançamento de condomínio popular, acompanhando o presidente Jair Bolsonaro.

“Me deixa bonito hein, cara? Qual o teu time? É flamenguista, também? Corinthians? Vai ficar sem estádio, hein. Fica esperto aí, hein? Se não pagar, a gente tira, hein? Mengão vai jogar em São Paulo. Se pagar, ok. Se não pagar, não. Não tem mais aquela maluquice, não. É de todos os brasileiros. Fica esperto aí”, declarou Pedro Guimarães, após entrevista cedido à TV Brasil.

Veja o vídeo do momento:

Pessoal da tv estatal precisa aprender a desligar o LiveU depois das sonoras... pic.twitter.com/GE6wFIEqD3 — Samuel (@SamPancher) July 31, 2020

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, foi procurado pelo site Globo Esporte e disse que não viu problema e nem maldade nas provocações do presidente da Caixa.

Dívida

A Caixa acionou na Justiça o Corinthians para pagamento da dívida de R$ 536 milhões pelo financiamento da obra da Arena Itaquera. O clube junto do fundo Arena Itaquera S/A pediu a suspensão da ação para que seja estabelecido um acordo para o pagamento do valor.

A Caixa decidiu pela judicialização após o clube paulista atrasar seis parcelas da dívida, entre março a agosto de 2019.