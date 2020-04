Justin Bieber surpreende fãs ao compartilhar música de Ludmilla

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

O cantor canadense Justin Bieber surpreendeu os fãs brasileiros ao compartilhar em seu perfil oficial do Instagram que estava ouvindo a nova música da funkeira Ludmilla, 'amor difícil', que faz parte do EP Numanice, da cantora que tem seis músicas.

No twitter, Ludmilla comemorou: "Aí eu acordo no dia do meu aniversário e simplesmente o @justinbieber está escutando o meu PAGODEEEEE, eu to pulando aqui que nem pipocaaa hahah", escreveu ela.