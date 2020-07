UBS com horário ampliado atendem pacientes com suspeita de covid-19

Wilson Lima e a solidão do Poder

Manaus/AM - Devido a redução do contágio e do número de casos confirmados do novo coronavírus, o atendimento a pacientes com suspeita de síndromes respiratórias e covid-19 passa a ser feito exclusivamente nas dez Unidades Básicas de Saúde (UBS) de horário ampliado e na Clínica da Família Carmen Nicolau.

A medida também garante a retomada nos atendimentos programados de Atenção Primária. Essas unidades contam com todo o suporte necessário, como o telemonitoramento, testagem rápida e fluxo diferenciado para pacientes com covid-19.

Segundo a diretora do departamento de Atenção Primaria, Ângela Nascimento, essas unidades adotam um processo de fluxo diferenciado para atender os pacientes de síndromes respiratórias. “Nós continuamos preparados para atender os pacientes com síndromes gripais e suspeitas de covid-19, mas entendemos que essas unidades também fazem acompanhamento de hipertensos, diabéticos e gestantes, por isso aprimoramos o atendimento em dois fluxos para que não haja o cruzamento desses pacientes pela dependência da unidade”, explicou.

Os pacientes com suspeitas de síndromes gripais, ou casos confirmados de covid-19, que chegam às unidades são avaliados pelo corpo técnico, de médicos e enfermeiros, e, se houver a necessidade, esse paciente é encaminhado aos hospitais especializados. Caso o paciente possa ser tratado em casa, ele passa a ser atendido, diariamente, por meio do telemonitoramento da prefeitura, que conta com uma equipe multidisciplinar e vai observar também toda a família que reside na mesma casa.