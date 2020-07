Sindicato quer adiar por mais 30 dias volta às aulas no Amazonas

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Manaus/AM - O possível retorno das aulas para o final de julho na rede pública de ensino do Amazonas não possui apoio do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam). O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) foi acionado pelo sindicato para que garanta adiamento deste retorno das atividades presenciais por pelo menos mais 30 dias.

Segundo a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, o pedido se baseia em estudo de pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), com base em dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), para que a volta às aulas possa acontecer após mais 30 dias, enquanto se observa o comportamento do vírus neste período.

A ideia é defendida para se evitar uma terceira onda dos casos de Covid-19, que neste momento tem redução em Manaus, mas ainda não está controlada no interior.

O Sinteam acionou o MP-AM na última sexta-feira (10), para que o órgão ministerial convença governo e Prefeitura de Manaus a adiarem o retorno das aulas por mais 30 dias.

Data indefinida

Essa informação sobre retorno das aulas no final de julho não foi confirmada nem pelo Governo e nem pela prefeitura. Ainda não há data prevista para volta às aulas na rede pública de ensino em Manaus.