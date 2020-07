Professoras de escola municipal de Manaus são finalistas no 'Educador Nota 10'

Wilson Lima e a teoria do nada

Manaus/AM - A política pública educacional de Manaus mais uma vez é destaque nacional. Prova disso é que a Prefeitura de Manaus foi a única do Amazonas a ter duas educadoras entre os 50 finalistas no concurso nacional “Educador Nota 10”. A gestora escolar Lúcia Cortez e a professora Luana Lima atuam na escola municipal Professor Waldir Garcia, localizada no bairro São Geraldo, zona Sul.

O concurso de 2020 recebeu projetos da educação infantil ao ensino médio, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA), de 19 Estados brasileiros, com a participação de mais de 3,7 mil educadores em todo o País. O “Educador Nota 10” é realizado pela Fundação Victor Civita, em parceria com Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho.

Entre os 50 finalistas, serão escolhidos dez vencedores, que receberão um vale-presente no valor de R$ 15 mil cada um; um vale–presente de R$ 1 mil para a escola em que o projeto foi desenvolvido e uma assinatura digital de Nova Escola, de janeiro a dezembro de 2021. A premiação acontecerá em outubro deste ano, em data a ser divulgada, na cidade de São Paulo.

“Essa é a premiação mais importante na educação brasileira. A Prefeitura de Manaus divulga e incentiva a participação das escolas em prêmios e atividades que possam compartilhar as nossas práticas. Entendemos que a troca de experiência é uma excelente forma de ensinar e aprender. Toda a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação parabeniza a professora Lúcia Cristina, pelo trabalho inovador na escola Waldir Garcia, que também iniciou a metodologia da Educação Integral na rede municipal de educação, além ser reconhecida como uma Escola Transformadora, e que já ganhou vários prêmios; assim como a professora Luana, que de forma transformadora ensina a Língua Inglesa aos alunos”, parabenizou a subsecretária de Gestão Educacional, Euzeni Araújo.

Os projetos apresentados pelas educadoras da rede municipal foram totalmente voltados para a inclusão, visto que a escola municipal Waldir Garcia atende aproximadamente 50 alunos estrangeiros, vindos do Haiti, Venezuela, Cuba, bem como também atende alunos com deficiência.