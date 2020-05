Prefeitura abre edital para contratação emergencial de profissionais da saúde em Manaus

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

Manaus/AM - As inscrições estão abertas até este sábado (9) para os profissionais de saúde interessados em participar do Edital de Chamamento Público Emergencial, lançado pela Prefeitura de Manaus, para Contratação Temporária de médico clínico geral, médico patologista, técnico em necropsia e técnico em patologia clínica. Ao todo, são 16 vagas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no combate ao novo coronavírus. Os detalhes do edital podem ser conferidos no documento abaixo.

“Estamos reforçando todas as frentes de ação nessa batalha contra o novo coronavírus, que já registra, em Manaus, quase seis mil casos da Covid-19, infecção grave causada em humanos por esse vírus, e que resultou em mais de 500 mortes. O prefeito Arthur Virgílio Neto vem buscando todo o apoio possível para que os cidadãos de nossa cidade possam ser protegidos desse mal”, justifica o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

A seleção será em etapa única, de caráter classificatório e eliminatório. A contratação será por seis meses, podendo ser prorrogada, de acordo com o que consta na Lei nº 1.425/2010. Os profissionais serão lotados em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) da Semsa. A convocação para contratação será realizada na ordem cronológica de inscrição dos candidatos.

São três vagas para médico clínico geral, com carga horária de 20 horas semanais e salário de R$ 6.933,96; cinco vagas para médico patologista, com salário de R$ 6.933,96 e 20 horas por semana; três vagas de técnico em necropsia, com remuneração mensal de R$ 2.667,85 e carga semanal de 40 horas; e cinco vagas de técnico em patologia clínica, para 40 horas semanais e salário de R$ 2.667,85.

Veja o edital: