Parintins ultrapassa 2 mil casos de covid-19; interior soma 33.639 infectados

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Manaus/AM - O Amazonas diagnosticou mais 271 casos de Covid-19 nesta segunda-feira (15), totalizando 56.777 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Só no interior, que possui 59,25% dos casos, são 33.639 infectados.

Parintins alcança nesta segunda, a marca de 2.003 infectados. Outros 58 municípios tem casos confirmados: Manacapuru (2.894); Coari (2.880); Tefé (2.500); São Gabriel da Cachoeira (2.403); Benjamin Constant (1.318); Tabatinga (1.180); Iranduba (1.142); Itacoatiara (1.129); Santo Antônio do Içá (918); Careiro Castanho (861); Maués (805); Autazes (802); Barcelos (731); Presidente Figueiredo (698); Rio Preto da Eva (598); São Paulo de Olivença (544); Boca do Acre (541); Anori (528); Tapauá (512); Barreirinha (462); Itapiranga (457); Alvarães (427); Beruri (374); Carauari (369); Fonte Boa (369); Borba (362); Uarini (358); Tonantins (352); Amaturá (351); Humaitá (323); Novo Aripuanã (291); Nova Olinda do Norte (277); Urucará (265); Atalaia do Norte (253); Urucurituba (250); Eirunepé (241); Anamã (238); Lábrea (234); Novo Airão (190); Manaquiri (182); Japurá (170); Jutaí (167); São Sebastião do Uatumã (161); Maraã (158); Silves (144); Boa Vista do Ramos (136); Pauini (131); Caapiranga (129); Guajará (127); Nhamundá (110); Codajás (102); Manicoré (97); Juruá (94); Itamarati (78); Santa Isabel do Rio Negro (72); Careiro da Várzea (56); Canutama (48) e Apuí (27).

Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19.

No interior, são 52 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 892. A lista inclui Manacapuru (121); Coari (77); Tefé (71); Tabatinga (67); Parintins (65); Itacoatiara (50); Iranduba (35); São Gabriel da Cachoeira (31); Maués (29); Autazes (27); Benjamin Constant (25); Barcelos (20); Presidente Figueiredo (20); Santo Antônio do Içá (18); Nova Olinda do Norte (17); Borba (16); São Paulo de Olivença (15); Tonantins (14); Careiro Castanho (13), Fonte Boa (13); Jutaí (13); Rio Preto da Eva (11); Alvarães (10); Anori (9); Amaturá (8); Novo Aripuanã (8), Boca do Acre (8), Manaquiri (8); Barreirinha (6); Beruri (5); Novo Airão (5); Itapiranga (5); Silves (4), Urucará (4); Humaitá (4); Carauari (4); Careiro da Várzea (4); Tapauá (3); Urucurituba (2); Caapiranga (3); Manicoré (3); Codajás (3); Uarini (3); Lábrea (3); Boa Vista do Ramos (2); Nhamundá (2); Maraã (2); Santa Isabel do Rio Negro (1); São Sebastião do Uatumã (1); Guajará (1); Atalaia do Norte (1) e Itamarati (1).