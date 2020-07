O Aedes pode matar. É preciso evitar

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

conteúdo de responsabilidade do anunciante

Todos os anos, a população de Manaus é mobilizada a se defender contra um dos maiores vilões da saúde: o Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. Nessa guerra constante, dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) mostram que em comparação com o mesmo período do ano passado, Manaus registrou de janeiro a 10 de julho deste ano um aumento de 12,5% de notificações de dengue (de 1238 para 1393 casos notificados).

Os bairros que mais concentraram casos confirmados de dengue em levantamento realizado este ano são: Petrópolis, Redenção, Compensa, Novo Aleixo e Nova Cidade. Além do bloqueio vetorial e investigação dos casos notificados, a Prefeitura de Manaus tem realizado ações específicas voltadas para os bairros com maior número de casos confirmados, como a busca ativa de focos de Aedes, ações de educação em saúde e o uso de inseticida quando necessário (fumacê).

Mas a ideia é que a população seja cada vez mais vigilante. Além de denunciar possíveis focos do mosquito através do número do Disque Saúde 0800 280 8 280, as pessoas devem fazer em suas casas e locais de trabalho o check-list “10 Minutos contra a dengue”. Prático e rápido, o procedimento consiste em você direcionar 10 minutos de sua semana para observar e eliminar possíveis criadouros do mosquito, evitando assim a proliferação dele.

É preciso ter atenção e eliminar a água parada de vasos de plantas, baldes, garrafas, latas e canudos velhos, tampas, pneus, piscinas sem uso e sem manutenção e brinquedos abandonados em quintal. Dentro de casa, é preciso deixar o vaso sanitário coberto e observar outros possíveis depósitos de água parada nos banheiros. Vale lembrar que plantas de folhas largas e cálice profundo também podem acumular água nas suas estruturas, gerando criadouros.

É IMPORTANTE ELIMINAR TODO E QUALQUER RECIPIENTE QUE ACUMULE ÁGUA.

Previna-se e em caso destes sintomas, procure um serviço de saúde:

• Dores musculares intensas.

• Febre alta, acima de 38.5 ºC

• Dor ao movimentar os olhos.

• Mal estar.

• Falta de apetite.

• Dor de cabeça.

• Manchas vermelhas no corpo.

Lembre-se que em casos mais graves, doenças como a dengue, zika vírus e chikungunya podem até levar à morte. Prevenir é o melhor caminho.